Жириновский: антипрививочников нельзя пускать в эфир

Антипрививочников предложили не пускать в эфир телеканалов, а партиям, которые их поддерживают, отменить регистрацию. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы обвинил противников вакцинации в антигосударственной деятельности. Он напомнил о нынешней эпидемиологической обстановке и заявил, что выступать сейчас против вакцинации от коронавируса совершенно недопустимо.

"На месте власти я бы принял показательные меры: отменил за антигосударственную деятельность регистрацию тех партий, которые поддерживают антипрививочников, за то, что они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч наших граждан умерли от COVID-19", — передаёт РИА Новости слова Жириновского.

Политик добавил, что антипрививочникам не следует нести своё мнение в массы, их необходимо полностью отстранить от эфира.

Жириновский осудил депутатов, которые до сих пор не привились от коронавируса, и подчеркнул, что ЛДПР никогда их в этом вопросе не поддержит. Также он рассказал, что сам убеждал лидера КПРФ Геннадия Зюганова пройти вакцинацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле очень позитивно оценили обращение врачей к антипрививочникам, в котором их пригласили посетить "красную зону" и увидеть пациентов, тяжело болеющих коронавирусом.

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