Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения на заседании Государственной думы дела Валерия Рашкина раскритиковал КПРФ и назвал депутата Николая Харитонова "колхозником".

Жириновский негативно высказывался о партии коммунистов и их идеологии. Когда Харитонов попытался вступить в дискуссию без включённого микрофона, лидер ЛДПР назвал парламентария "колхозником". Жириновский подчеркнул, что его партия не допустит сохранение депутатской неприкосновенности Рашкина, а также потребовал прекратить работу левых политических сил.

"Призрак коммунизма надо поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось (застреленный Рашкиным — Прим. ред.)", — заключил глава ЛДПР, слова которого передаёт РИА Новости.

В ответ на грубую критику Жириновского парламентарии от КПРФ кричали "позор".

Ранее Госдума дала согласие на привлечение Рашкина к административной и уголовной ответственности. По данным депутатов, против их коллеги заведут уголовное дело по статье "Незаконная охота". Обвиняемый также отказался зафиксировать состояние алкогольного опьянения, что считается административным правонарушением.

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