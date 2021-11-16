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Явлинский счёл "ноу-хау" Навального причиной проблем "Мемориала"*

Политика

Один из сооснователей партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что поддержка "умного голосования" Алексея Навального кандидатов-коммунистов привела к тому, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации общества "Мемориал"*.

Явлинский счёл "ноу-хау" Навального причиной проблем "Мемориала"*

На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации организации "Международный Мемориал"*. Организацию неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Кроме того, прокуратура Москвы потребовала ликвидировать межрегиональный правозащитный центр "Мемориал"*.

Григорий Явлинский считает, что после выборов в Госдуму коммунисты увеличили своё представительство при помощи "умного голосования" Алексея Навального.

"В стране прошла громкая агитационная кампания за коммунистов, сталинистов, "боевиков-прилепинцев". <…> Тем самым власти получили сигнал о приемлемости для общества усиления репрессий и о том, что они при этом не встретят осмысленного ответа, поскольку от остатков здравого смысла отказались даже те, кто как бы призван его отстаивать", — говорится в статье Явлинского.

По его мнению, "именно массовая агитация за коммунистов по списку "умного голосования" шумной частью политически активной интеллигенции и поддержка коммунистов теми, кто нередко выступает от имени инициатив "Мемориала", предоставили Кремлю карт-бланш — принять решение и выполнить давнее и очень настойчивое пожелание компартии ликвидировать организацию".

Партия "Яблоко", напомним, в Госдуму не прошла. А руководство КПРФ, надо отметить, отрицает какую-либо помощь "умного голосования".

Григорий Явлинский постоянно критикует "умное голосование", полагая, что оно помогает получить голоса только коммунистам и отбирает их у либеральных партий.

После выборов в одной из своих статей сооснователь "Яблока" написал, что "фокусировка "умного голосования" на поддержке коммунистов, прокоммунистическая агитация нишевых СМИ, ориентированных на фрондирующую интеллигенцию и поддерживающих Навального, — это движение вниз, свидетельство осложнения ситуации, в которой находится наша страна".

Что же касается общества "Мемориал"*, то первое заседание Верховного суда по иску Генпрокуратуры состоится 25 ноября.

* Организация признана в России иностранным агентом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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