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Утром сделка, вечером санкции: США не снимут "авансом" ограничения с Ирана

Политика

В планах США сначала перезапустить ядерные договорённости с Ираном и только потом говорить о снятии санкций. Переговоры планируют возобновить в ближайшее время в Вене.

Утром сделка, вечером санкции: США не снимут "авансом" ограничения с Ирана

"Мы не сняли никаких санкций. Мы не будем платить авансом, и дали это ясно понять", — передаёт слова представителя Белого дома РИА Новости.

От Совместного всеобъемлющего плана действий в ядерном направлении отказался Дональд Трамп, когда был на посту лидера США. Теперь Джо Байден намерен вернуться к обсуждению этого вопроса.

После заявления Трампа ситуация с ядерным оружием на территории Ирана заметно "пошатнулась".

По словам чиновника из Вашингтона, иранцы увеличили темпы и находятся буквально в "нескольких месяцах" от обладания запасами обогащённого урана.

Ранее на эти цели специалисты давали год.

Как ранее писала Pravda.Ru, первым выразил обеспокоенность из-за иранского "ядерного прорыва" Израиль. Министр обороны Израиля Бени Генц заявил, что через несколько месяцев Иран может завершить создание ядерной бомбы. Это позволит ему выйти в гонку вооружений и повлиять на и так непростую ситуацию в Афганистане.

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Встречаем: Гонка вооружений 2.0
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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