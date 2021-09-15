EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой
Учёные рассказали о тяжёлых последствиях частой ревакцинации
От "Енисея" до луны: РКЦ "заморозил" разработку ракеты для полётов на спутник
Россиян пытались завербовать в ряды террористов в Красноярском крае
Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции
Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом
Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывался с ним встречаться
В России родился первый белый кит в неволе
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться

Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"

Мир

Министр обороны Израиля Бени Генц заявил, что через несколько месяцев Иран может завершить создание ядерной бомбы.

Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"

По его словам, в Тегеране быстрыми темпами наращивают обогащение урана. Генц считает, что специалистам понадобится два-три месяца, чтобы запастись всеми нужными материалами и возможностями, которые позволят произвести ядерное оружие, передаёт издание Foreign Policy.

  • Министр убеждён: в ближайшее время Иран может включиться в гонку ядерных вооружений. Однако он обеспокоен, что это позволит Тегерану активнее действовать в Афганистане после вывода американских войск.

Добавим, ранее посол Израиля в РФ Бен Цви отметил, что представители еврейского государства не видят положительных аспектов в иранской ядерной сделке.

Вместе с тем в Международном агентстве по атомной энергии пока не собираются критиковать Иран и его ядерную программу. Эксперты ведомства уверены, что сейчас для этого нет никаких оснований.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разрабатывает ли Иран ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ? И нужно ли оно ему?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Цены на газ в Европе "ошалели": сдержать может только "Северный поток-2"
Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой
Учёные рассказали о тяжёлых последствиях частой ревакцинации
Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"
От "Енисея" до луны: РКЦ "заморозил" разработку ракеты для полётов на спутник
Россиян пытались завербовать в ряды террористов в Красноярском крае
Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции
Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Ирина Гусакова США сделали из Восточной Европы троянского коня для России Ирина Гусакова Любовь Степушова Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича Любовь Степушова Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Новости спорта
Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников