Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"

Министр обороны Израиля Бени Генц заявил, что через несколько месяцев Иран может завершить создание ядерной бомбы.

По его словам, в Тегеране быстрыми темпами наращивают обогащение урана. Генц считает, что специалистам понадобится два-три месяца, чтобы запастись всеми нужными материалами и возможностями, которые позволят произвести ядерное оружие, передаёт издание Foreign Policy.

Министр убеждён: в ближайшее время Иран может включиться в гонку ядерных вооружений. Однако он обеспокоен, что это позволит Тегерану активнее действовать в Афганистане после вывода американских войск.

Добавим, ранее посол Израиля в РФ Бен Цви отметил, что представители еврейского государства не видят положительных аспектов в иранской ядерной сделке.

Вместе с тем в Международном агентстве по атомной энергии пока не собираются критиковать Иран и его ядерную программу. Эксперты ведомства уверены, что сейчас для этого нет никаких оснований.

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