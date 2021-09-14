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В США спрогнозировали планы Ирана по ядерному оружию

Мир

Иран через месяц сможет накопить достаточное число обогащённого урана, чтобы создать одну ядерную боеголовку. Американские эксперты изучили отчёты Международного агентства по атомной энергии и ядерной программе исламской республики.

В США спрогнозировали планы Ирана по ядерному оружию

Американские ведомства посчитали, что Тегеран вскоре накопит достаточно радиоактивного вещества для создания ядерного вооружения. Ирану понадобится несколько месяцев, чтобы добыть необходимое количество урана. Ещё месяц понадобится для создания средства доставки.

Иран приближается к обретению ядерного оружия со времени заключения последней ядерной сделки в 2015 году. Об этом пишет The New York Times. По мнению издания, приближается момент, когда США и Иран смогут ускорить действия по ядерной программе.

В Вене с апреля ведутся переговоры о восстановлении ядерной сделки между Ираном и пятёркой других стран. В их числе Россия, Германия, Китай, Франция и Великобритания.

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Планы Ирана по разработке ядерного оружия
Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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