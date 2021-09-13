Сегодня, 13 сентября, Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты о мнении граждан нашей страны насчёт ядерного оружия. Сотрудники опросили 1600 человек старше 18 лет.
По статистике 83% россиян считают ядерное оружие необходимым. Особенно такое мнение разделяют люди, которым больше 60 лет — 88%. Среди граждан, которые придерживаются обратной позиции, больше молодёжи — 18%.
Специалисты узнали об основных причинах, по которым россияне считают ядерное вооружение необходимым:
Граждане, которые выступили против ядерного оружия, объяснили свою позицию:
Часы Судного дня — это метафора на оценку угрозы человечества. Концепцию придумали учёные Манхэттенского проекта, которые создали первую атомную бомбу и забеспокоились за судьбу нашего мира. Со временем к ядерной напряжённости в качестве показателей опасности добавились:
Когда стрелки окажутся на полуночи, наступит Судный день. В этом году они остались на прежнем месте, хоть и тревожных событий хватало. Например, последствия пандемии или захват Капитолия. Сейчас, по данным сайта The bulletin, часы показывают без ста секунд конец света.
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