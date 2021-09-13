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ВЦИОМ заявил, что 83% россиян считают ядерное оружие необходимым

Общество

Сегодня, 13 сентября, Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты о мнении граждан нашей страны насчёт ядерного оружия. Сотрудники опросили 1600 человек старше 18 лет.

ВЦИОМ заявил, что 83% россиян считают ядерное оружие необходимым

Статистика ВЦИОМ

По статистике 83% россиян считают ядерное оружие необходимым. Особенно такое мнение разделяют люди, которым больше 60 лет — 88%. Среди граждан, которые придерживаются обратной позиции, больше молодёжи — 18%.

Специалисты узнали об основных причинах, по которым россияне считают ядерное вооружение необходимым:

  • для защиты — 31%;
  • в качестве рычага для политики — 12%;
  • потому что у России множество врагов — 11%;
  • ради мира — 9%.

Граждане, которые выступили против ядерного оружия, объяснили свою позицию:

  • оно бессмысленное — 28%;
  • может привести к опасности для всего человечества — 27%;
  • война никому не нужна — 20%;
  • деньги необходимы для других сфер жизни людей — 7%.

Судный день близится

Часы Судного дня — это метафора на оценку угрозы человечества. Концепцию придумали учёные Манхэттенского проекта, которые создали первую атомную бомбу и забеспокоились за судьбу нашего мира. Со временем к ядерной напряжённости в качестве показателей опасности добавились:

  • разложение информационной экосистемы;
  • климатические изменения;
  • другое.

Когда стрелки окажутся на полуночи, наступит Судный день. В этом году они остались на прежнем месте, хоть и тревожных событий хватало. Например, последствия пандемии или захват Капитолия. Сейчас, по данным сайта The bulletin, часы показывают без ста секунд конец света.

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Ядерное оружие КНДР – Сделано в СССР
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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