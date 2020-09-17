Госдума проконтролирует работу каршеринга

Специальная комиссия, организованная комитетом Госдумы по транспорту и строительству, начала проработку норм работы операторов каршеринга (системы краткосрочного проката или аренды авто).

По словам первого зампредседателя комитета Виталия Ефимова, в будущем комиссия может оценить и проработать текущее законодательство в этой области, поскольку есть "много вопросов к тем, кто организует каршеринг". Ключевой момент для комиссии — обеспечить безопасность каршеринга, но при этом дать развиваться данному направлению бизнеса.

"Надо как-то сделать, чтобы в машины не попадали те, у кого нет права садиться за руль", — подчеркнул Виталий Ефимов.

Одним из вариантов регулирования рынка эксперты называют установку специальных датчиков в каждую машину. По уточнённым данным, комиссия примет во внимание и опыт зарубежных сервисов каршеринга.