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Автор Олег Артюков

Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году

Нынешний единый день голосования стал последним перед федеральной избирательной кампанией, которая пройдет в следующем году. С каким "багажом" приходят партии к выборам в Госдуму? Есть ли шансы на то, что у "Единой России" возникнут проблемы и в следующем созыве нижней палаты российского парламента у этой партии уже не будет подавляющего большинства?

Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году

"Единая Россия" - поддержка снижается, но не критично

Если посмотреть на результаты "единороссов" на этих выборах, то окажется, что у них все не так уж и плохо. Учитывая тот факт, что это все же партия власти, а власть сталкивается с большими социально-экономическими проблемами. Причем в значительной степени такими, предусмотреть которые было сложно - речь о пандемии коронавируса.

Тем не менее, как ранее сообщала "Правда.Ру", во всех 17 регионах, где выборы проходили напрямую и где "Единая Россия" поддержала врио и действующих губернаторов, они одержали уверенные победы в первом туре.

С выборами в заксобрания и горсоветы административных центров ситуация для этой партии сложнее. С одной стороны, очевиден тот факт, что поддержка единороссов на выборах в региональные и городские парламенты во многих случаях заметно снизилась.

Но с другой стороны, ничего из ряда вон выходящего для "единороссов" не произошло. Они практически везде сохранили большинство. А с учетом того, что очень часто к их фракции примыкают и многие самовыдвиженцы, можно сказать, что в целом эти выборы подтвердили положение "Единой России" как ведущей политической партии страны.

Парламентская оппозиция - без перемен сейчас и в будущем

Что касается партий парламентской оппозиции, то здесь существенных изменений не произошло. Они не воспользовались шансом потеснить "Единую Россию". КПРФ и ЛДПР вели борьбу за второе место, "Справедливая Россия" решала задачу по сохранению своего присутствия в политической системе страны.

Многие наблюдатели полагают, что лидеры КПРФ и ЛДПР являются проблемой для этих партий. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский возглавляют коммунистов и либерал-демократов уже более трех десятков лет. Хотя, например, ЛДПР без Жириновского представить очень сложно. И в любом случае, до выборов в Госдуму никаких перемен здесь не произойдет. То есть весьма сложно полагать, что на думских выборах случится прорыв и эти партии покажут какие-то особенные результаты.

Непарламентская оппозиция - что дальше?

Точно такая же проблема у "Яблока". Эту партию связывают прежде всего с Григорием Явлинским. В самом деле, кто сможет назвать нынешнего председателя партии? Николай Рыбаков на этом посту совершенно никак себя не проявляет.

Конечно, нельзя не учитывать, что во многих регионах кандидатов партии снимали на этапе регистрации. Но все равно трудно говорить о каком-либо потенциале "Яблока" на грядущих думских выборах. Перспективы здесь весьма туманные.

Как и у одной из "старых новых" партий - Партии роста. Может быть, привлечение Сергея Шнурова в партийные ряды даст эффект во время избирательной кампании в Госдуму. Пока же этого не происходит, особо похвастать этой партии нечем. Вот разве что выборам в горсовет Набережных Челнов, где Партия роста заняла второе место после "Единой России".

Из "новых новых" партий успешнее всего выступили "Новые люди". Эта партия также столкнулась с тем, что ее кандидатов снимали на этапе регистрации. Собственно, это достаточно серьезная проблема, которая тоже требует внимания. То ли требования к регистрации на выборах настолько сложны, что оказываются для многих непосильной задачей. То ли сами кандидаты проявляют неуместную вольность и невнимательны к оформлению документов.

Но что касается перспектив "Новых людей" на выборах в Госдуму, то очевидно, задача эта будет весьма непростой. Дебют на выборах можно признать удачным, то пока что не более того.

Ну и еще один результат нынешнего единого дня голосования - теперь в выборах Госдуму могут участвовать не 13, а 16 партий. Прибавление произошло как раз за счет нескольких новых политических организаций, которые получили представительство в заксобраниях регионов. Не факт, впрочем, что все 16 партий и в самом деле примут участие в думских выборах.

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Темы геннадий зюганов григорий явлинский владимир жириновский единый день голосования
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