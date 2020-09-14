Максим Шугалей избран депутатом Госсовета Республики Коми

В ходе выборов в Госсовет Республики Коми депутатский мандат от партии "Родина" получил социолог Максим Шугалей. Это уникальный в отечественной политике случай, когда на выборах победил человек, находящийся в плену в другой стране.

В минувшее воскресенье в России завершился Единый день голосования. В 83 субъектах РФ прошли выборы разных уровней. В Республике Коми на выборах в Госсовет 9,85% голосов набрала партия "Родина". В официальном Telegram-канале партийцы поблагодарили избирателей за поддержку и активное участие в выборах, а также за возможность совместными усилиями изменить жизнь в регионе в лучшую сторону.

По результатам выборов "Родине" достается один мандат в региональном парламенте. Представлять партию будет возглавивший партийный список Максим Шугалей. Данный случай можно назвать поистине уникальным, так как в парламент прошел человек, находящийся в плену у ливийских террористов.

В марте 2019 года Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном по заданию "Фонда защиты национальных ценностей" отправились в Ливию с исследовательской целью. Визит ученых был заранее согласован с триполитанским Правительством национального согласия. Несмотря на это, 17 мая того же года россиян похитили вооруженные боевики одной из местных группировок. Пленников заключили в неофициальную тюрьму "Митига", находящуюся под контролем группировки RADA, куда входят боевики запрещенных в РФ террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида". Тюрьма под руководством террориста Абд аль-Рауфа Карры известна тем, что заключенных в ней зверски пытают и нарушают их права.