Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Отставка правительства Дмитрия Медведева не была неожиданностью для экс-премьер-министра.

О том, что план по реформированию правительства предварительно обсуждался президентом Путиным с Дмитрием Медведевым, рассказал в интервью ТАСС Владимир Путин.

Выдержка из интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" была опубликована 20 февраля.

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали", — цитирует ТАСС слова президента страны.

Почему так быстро был сформирован новый кабмин

Что же касается поспешности, с которой был сформирован новый кабмин, то по мнению Путина, "не было смысла затягивать ситуацию".

"Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год", — отметил он.

Отвечая на вопрос Андрея Ванденко, журналиста ТАСС, Владимир Путин сказал, что новым министрам не понадобится "времени на раскачку", поскольку почти все они "в теме", так как участвовали в разработке нацпроектов.