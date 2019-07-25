Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева

Глава Ононского района Забайкалья Ятур Танхаев подал в отставку после того, как подвергся критике со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, на совещании в Чите на прошлой неделе вице-премьер призвал врио губернатора Александра Осипова уволить Танхаева, который во время весенних пожаров в регионе уехал в отпуск.

По словам полпреда, Танхаев "пусть дальше отдыхает, пишет заявление и заканчивает срок". Его поведение Трутнев назвал недопустимым.

В итоге глава района написал заявление об увольнении по собственному желанию с 1 августа. Районный совет депутатов рассмотрит его 31 июля.

В настоящее время обязанности главы района исполняет заместитель Танхаева Аюр Дугарнимаев.

Из-за степных пожаров в Забайкалье в конце апреля пострадали 17 населенных пунктов, ущерб оценили в 1 млрд рублей.

Источник фото: сайт правительства РФ

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