Спасавший свой дом от наводнения чиновник ушел в отставку

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов решил уйти в отставку в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Должность мэра займет его заместитель Александр Архангельский.



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Напомним, в начале июля жители Нижнеудинска в Иркутской области засняли на видео, как муниципальная техника расчищала территорию дома мэра, а также промывала его бассейн. Инцидент получил широкую огласку. Губернатор региона Сергей Левченко потребовал от Следственного комитета проверить действия чиновника. Худоногова исключили из партии "Единая Россия" по обвинению в превышении своих полномочий.

При этом сам мэр все обвинения в свой адрес отвергает, поскольку, по его словам, технику он взял в аренду у частной компании.