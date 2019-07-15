Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов решил уйти в отставку в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Должность мэра займет его заместитель Александр Архангельский.
Напомним, в начале июля жители Нижнеудинска в Иркутской области засняли на видео, как муниципальная техника расчищала территорию дома мэра, а также промывала его бассейн. Инцидент получил широкую огласку. Губернатор региона Сергей Левченко потребовал от Следственного комитета проверить действия чиновника. Худоногова исключили из партии "Единая Россия" по обвинению в превышении своих полномочий.
При этом сам мэр все обвинения в свой адрес отвергает, поскольку, по его словам, технику он взял в аренду у частной компании.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.