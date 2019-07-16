Главу района в Забайкалье могут уволить за отпуск во время пожаров

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал уволить главу Ононского района Забайкалья Ятура Танхаева, который во время апрельских пожаров уехал в отпуск.

С такой просьбой он обратился к врио губернатора Александру Осипову. По словам чиновника, Танхаеву не нужно возвращаться из отпуска, "пусть он дальше отдыхает, пишет заявление и заканчивает срок".

Трутнев подчеркнул, что такое поведение не допустимо. Местные жители оказались в беде, а глава района "помахал им и уехал в отпуск".

Критике подвергся не только Танхаев. Полпред назвал плохой работу и.о. вице-премьера края Виктора Паздникова и главы Минсельхоза региона Дениса Бочкарева.

Напомним, российский лидер ранее поручил ликвидировать последствия пожаров до 15 октября. Трутнев подчеркнул, что эти сроки должны быть соблюдены неукоснительно.

Фото: Юрий Трутнев, сайт правительства РФ

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