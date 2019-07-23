Памфилова: митинги не могут влиять на решения ЦИК

Митинги в поддержку предложения зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы не влияют на решения ЦИК. Об этом сегодня заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Эффект от митингов на ее решение - ноль", - сказал она и добавила, что Центризбирком - орган правоприменительный, а не политический. Он обязан следить, чтобы соблюдалось законодательство.

Памфилова также отметила, что зарегистрировать всех кандидатов просто нереально. Вместе с тем она подчеркнула, что не против митингов, так как люди обязаны уметь отстаивать свои права.

Кроме того, глава ЦИК на встрече с независимыми кандидатами констатировала, что сомнения при проверке собранных ими подписей Мосгоризбирком должен трактовать исключительно в их пользу.

Председатель Центризбиркома пообещала обратиться в МВД с запросом по поводу рассмотрения заявления кандидатов в депутаты столичного парламента.

Источник фото: сайт ЦИК РФ

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