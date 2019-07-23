Полиция Москвы: акция оппозиции, запланированная на 27 июля, незаконна

Московская полиция призвала граждан не реагировать на призывы в интернете и не участвовать в акции оппозиции, которая запланирована на 27 июля.

Правоохранители отмечают, что мероприятие на Тверской улице не согласовано с властями города, поэтому является незаконным. На сайте ГУ МВД по Москве говорится, что в случае участия в акции безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.

Ранее оппозиционеры предложили в субботу выйти к зданию мэрии Москвы, если кандидатов не допустят до выборов в столичный парламент.

На прошлой неделе стало известно, что окружные избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам в Мосгордуму. Многие из них обжаловали это решение в Мосгоризбиркоме. В настоящее время глава ЦИК Элла Памфилова проводит встречу с незарегистрированными кандидатами.

Источник фото: Правда.ру

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