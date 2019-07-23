ЦИК: кандидаты в Мосгордуму могут обжаловать решения о регистрации

Кандидаты в депутаты столичного парламента имеют полное право обжаловать решения избиркомов по вопросу регистрации. Об этом сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в Центризбирком следует обращаться в том случае, если Мосгоризбирком отказывает в рассмотрении жалобы.

Памфилова призвала МГИК серьезно подойти к жалобам кандидатов в Мосгордуму. Кроме того, она попросила разрешить представителям ЦИК находиться на заседании комиссии, когда будут рассматриваться обращения.

Она рассказала, что встречалась с главой общественного штаба по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым, и они обсуждали, что действительно есть проблема ввода данных в систему "ГАС-Выборы". Там могут быть ошибки, добавила Памфилова.

Напомним, на прошлой неделе окружные избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам в МГД. Многие из них обратились с жалобами в Мосгоризбирком.

Источник фото: Википедия

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