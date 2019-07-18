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Источник Правда.Ру

Гудков подал жалобу из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму

Политика » Выборы print

Дмитрий Гудков подал жалобу в Мосгоризбирком на решение окружной избирательной комиссии, которая отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

В своем Телеграм-канале он написал, что она представляет собой "20 страниц перечисления ошибок и подлогов". По словам политика, ему и его команде хочется найти всех людей, которых назвали несуществующими.

Заседание МГИК по жалобе Гудкова состоится в ближайшие дни. "Не получится здесь - пойдем в ЦИК, а дальше в суд", - заявил он.

Ранее в четверг горибирком отклонил жалобу директора образовательного центра Ирины Собяниной. В ведомстве указали, что она не предоставила подписи избирателей и другие документы.

Всего кандидатами в депутаты МГД зарегистрировано 233 человека, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. 57 человек получили отказ.

Источник фото: Правда.ру

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Темы дмитрий гудков мосгоризбирком выборы в мосгордуму
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