Дмитрий Гудков подал жалобу в Мосгоризбирком на решение окружной избирательной комиссии, которая отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
В своем Телеграм-канале он написал, что она представляет собой "20 страниц перечисления ошибок и подлогов". По словам политика, ему и его команде хочется найти всех людей, которых назвали несуществующими.
Заседание МГИК по жалобе Гудкова состоится в ближайшие дни. "Не получится здесь - пойдем в ЦИК, а дальше в суд", - заявил он.
Ранее в четверг горибирком отклонил жалобу директора образовательного центра Ирины Собяниной. В ведомстве указали, что она не предоставила подписи избирателей и другие документы.
Всего кандидатами в депутаты МГД зарегистрировано 233 человека, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. 57 человек получили отказ.
Источник фото: Правда.ру
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