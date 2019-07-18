Жалобу Собяниной на отказ в регистрации на выборах в МГД отклонили

Мосгориибирком отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты столичного парламента.

Подала ее директор образовательного центра Ирина Собянина. В МГИК указали, что она не предоставила подписи избирателей и другие необходимые для регистрации документы.

Между тем, Собянина считает, что в отношении нее нарушили принцип равного избирательного права: она должна была собирать подписи в свою поддержку, а представители парламентских партий - нет. По ее словам, такое положение дел противоречит Конституции.

Отметим, Ирина Собянина не является родственницей мэра столицы Сергея Собянина.

Всего жалобы подали трое кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации: Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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