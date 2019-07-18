Памфилова встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму 23 июня

Глава ЦИК Элла Памфилова намерена встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее оппозиционеры, баллотирующиеся в столичный парламент, требовали встречи с Памфиловой 16 июля. В ответ она сказала, что состояние ее здоровья пока этого не позволяет. Глава ЦИК находится на реабилитации после операции на плече.

Говоря о встрече после 22 июля, Памфилова отметила, что и в эти сроки, возможно, ещё будет не совсем здорова.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги этапа регистрации кандидатов в депутаты МГД. По его словам, зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. 57 человек получили отказ.

Три человека направили жалобу на это решение. Сегодня Мосгоризбирком отклонил одну из них. В МГИК заявили, что Ирина Собянина не представила подписи избирателей и другие необходимые документы.

Источник фото: сайт ЦИК РФ

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