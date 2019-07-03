Зампред ЦИК Николай Булаев опроверг информацию о том, что главу комиссии Эллу Памфилову в прошлом месяце госпитализировали из-за нервного срыва. Сообщалось, что он произошел из-за ситуации вокруг муниципальных выборов в Петербурге.
Булаев призвал не распространять слухи о здоровье Памфиловой. Она перенесла операцию на плечевом суставе, из-за чего носила специальную конструкцию. На заседаниях ее не было около месяца, в ближайшее время она вернется к работе.
О том, что глава ЦИК попала в больницу с нервным срывом, ранее сообщил анонимный телеграм-канал.
Муниципальная избирательная кампания в северной столице сопровождается чередой скандалов. В различные инстанции поступают многочисленные жалобы на нарушение законов местными избиркомами. В частности, они касаются сокрытия дат назначения выборов и искусственных очередей на подачу документов.
Источник превью: сайт ЦИК
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