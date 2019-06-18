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Источник Правда.Ру

Кудрин объяснил свои слова о вероятности "социального взрыва" в России

Политика » Власть print

Алексей Кудрин заявил, что не говорил о возможности социального взрыва из-за бедности в стране.


Кудрин заявил о высоком уровне бедности в России / Новости от 27.09.2018 12:32

Об этом председатель Счетной палаты Российской Федерации заявил в интервью изданию "Интерфакс".

По его словам, он лишь отметил, что это актуальная на сегодняшний день проблема, которая требует решения.

Алексей Кудрин заявил, что не прогнозировал протестов и митингов, а лишь признал существование проблемы.

Вчера, напомним, Алексей Кудрин в программе "Познер" на Первом канале выразил мнение, что "бедность в России стала позором". Председатель Счетной палаты РФ отметил, что уровень жизни граждан страны год от года снижается.

Из-за этого, указал он, почти 13 миллионов граждан Российской Федерации сегодня находятся за чертой бедности.

Отвечая на вопрос Владимира Познера, опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни россиян, Алексей Кудрин отметил, что всерьез обеспокоен этим.

Отметим, что Кремль не согласился с мнением Алексей Кудрина. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил сегодня, что слова Кудрина лишь "эмоциональные и гипертрофированные предположения".

Но, признал Песков, в последние годы реальные доходы россиян действительно сократились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что среднестатистический россиянин тратит на продукты питания и оплату услуг ЖКХ примерно половину своей зарплаты. 

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