Почти треть — 30% — своих доходов граждане Российской Федерации тратят на продукты питания.
Об этом заявили специалисты ИНП РАН.
Еще около 19% доходов россияне тратят на коммунальные и транспортные расходы, а также, например, оплату услуг связи.
Значительный рост среднедушевого ВВП России в начале века, признают специалисты, не повлек за собой каких-либо значимых положительных сдвигов в структуре потребления населения.
Примечательно, что по доле расходов населения страны на продовольствие Россия значительно отличается от других государств. Так, например, в Соединенных Штатах Америки, Австралии и Канаде граждане тратят на продукты питания в среднем по 10% своих доходов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бедных и "ленивых" россиян хотят лишить господдержки.
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