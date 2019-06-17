ИНП РАН: 49% своих доходов россияне тратят на еду и оплату ЖКХ

Почти треть — 30% — своих доходов граждане Российской Федерации тратят на продукты питания.



Плату за услуги ЖКХ в 2019 году повысят дважды / Новости от 14.11.2018 11:02

Об этом заявили специалисты ИНП РАН.

Еще около 19% доходов россияне тратят на коммунальные и транспортные расходы, а также, например, оплату услуг связи.

Значительный рост среднедушевого ВВП России в начале века, признают специалисты, не повлек за собой каких-либо значимых положительных сдвигов в структуре потребления населения.

Примечательно, что по доле расходов населения страны на продовольствие Россия значительно отличается от других государств. Так, например, в Соединенных Штатах Америки, Австралии и Канаде граждане тратят на продукты питания в среднем по 10% своих доходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бедных и "ленивых" россиян хотят лишить господдержки.

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