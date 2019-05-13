Помпео отказался от посещения Москвы 13 мая

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Брюссель 13 мая вместо российской столицы. С представителями Евросоюза он обсудит ситуацию вокруг Ирана.
Помпео собирался посетить Москву, провести встречу с сотрудниками американского посольства, а также встретиться с американскими бизнесменами, которые работают в Москве. Госсекретарь также должен был возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Несмотря на отмену визита в Москву, Помпео все-таки посетит Сочи 14 мая. Ранее в Кремле не исключали, что Владимир Путин может принять американского госсекретаря и провести с ним переговоры. Сам Помпео заявлял, что хочет обсудить с российскими партнерами ситуацию в Афганистане, Сирии и Венесуэле.
Телеграм-канал "Мастер пера" сообщает, что в отмене визита Помпео в Москву есть скрытый смысл. Госсекретарь должен был встретиться с представителями американского бизнес, к которым принадлежит и заключенный Майкл Калви. Дело Калви по-прежнему остаётся серьезным раздражителем в российско-американских отношениях, оно играет роль инструмента разбалансировки российской внутренней политики и размежевания силовых элит. Приезд в Москву Помпео и его контакт с Калви могли усугубить эффект действия этого инструмента, поднять ставки «партии Калви» и ослабить оппонентов. А вот прилёт Помпео в Сочи формирует вокруг визита госсекретаря уже совсем другую, довольно нейтральную атмосферу: госсекретарь едет целенаправленно встречаться с президентом и обсуждать конкретные внешние истории, никакого Калви и «партии Калви» в Сочи нет и в помине.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала об отмене визита Помпео в Москву.
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