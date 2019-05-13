Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отменил визит в Москву.
Об этом сообщает французское информационное агентство Agence France-Presse.
Сегодня Майк Помпео отправится в Брюссель, столицу Бельгии, чтобы обсудить с тамошними политическими лидерами ряд "неотложных вопросов".
Однако, сообщает Agence France-Presse, Помпео встретится с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым завтра, 13 мая, в Сочи.
Отметим, что до этого госсекретарь США уже отменил визиты в Гренландию и Германию. Данные рабочие встречи, заявил тогда Помпео, мешают сфокусироваться на проблеме Ирана.
На прошлой неделе, напомним, стало известно о том, что Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации объявили о "разбитой вдребезги" дружбе между Соединенными Штатами Америки и Германией из-за отказа Майка Помпео ехать в Берлин. Немецкие СМИ обвинили госсекретаря США в "невежестве" и "бесстыдстве".
Также "Правда.Ру" писала о том, что Майк Помпео заявил о крайней обеспокоенности США действиями Китайской народной республики в Арктике.
Фото: flickr. com.
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