Лавров озвучил позицию России по военному вмешательству в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с Майком Помпео заявил, что Россия не одобряет военную интервенцию в Венесуэле. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва категорически против боевых действий в Венесуэле, поскольку это противоречит нормам международного права.



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По мнению Сергея Лаврова, применение силы в Венесуэле может санкционировать только Совет Безопасности ООН.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Венесуэла может повторить судьбу Сирии. Нынешний кризис фактически стал кульминацией продолжающейся более двух лет войны между парламентом страны и главой государства. В октябре 2016 года Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в "государственном перевороте" и объявила об импичменте. Однако Верховный суд страны отменил решение парламента, в котором большинство принадлежит оппозиции.

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