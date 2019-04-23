Михаил Амосов намерен стать губернатором Санкт-Петербурга

Один из питерских депутатов заявил сегодня о том, что намерен участвовать в борьбе за главное кресло города. Михаил Амосов возглавляет партию "Движение демократического обновления", однако участвовать в гонке намерен в качестве самовыдвиженца.
Амосов тяжеловес петербуржской политики. Он начинал ещё в качестве депутата Ленсовета, затем примкнул к партии "Яблоко". Бороться за губернаторский пост ему также не впервой. В 2003 году уже был подобный прецедент. Тогда политик набрал всего 7,6% голосов. В 2017-м покинул Яблоко и основал свое движение.
Амосов стал четвертым, кто заявил о своём намерении побороться за высокий пост.
Конкуренцию ему составят коммунист Владимир Бортко, депутат от "Партии Роста" Оксана Дмитриева и бывший яблочный однопартиец Борис Вишневский. Действующий глава города Александр Беглов не торопит события и дальнейших намерений своих не разглашает.
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