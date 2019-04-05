Вице-губернатор Петербурга предложила "тотальное обследование" пар, вступающих в брак

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина выступила с предложением обеспечить каждой паре, вступающей в брак, возможность диспансеризации и "тотального обследования". Об этом сообщает пресс-службы администрации Петербурга.

"Это позволит нам решить две задачи - популяризирует ответственное отношение к будущему родительству и сформирует институт крепкой и здоровой семьи", - сказала чиновница.

Она также поручила проработать возможность полного обследования пар, которые подают заявление на регистрацию брака, в Центре семьи и брака.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга, в регионе сохраняется положительная динамика в области борьбы с репродуктивными потерями, например, достигнуты минимумы показателей материнской и младенческой смертности. В настоящее время предстоит решить социальные и образовательные задачи формирования традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что старейшины одной индийской деревни, расположенной недалеко от столицы страны, запретили местным жителям заключать браки по любви. Нарушитель запрета рискует быть навсегда изгнанным из родного дома.

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