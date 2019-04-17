Эксперты о едином дне голосования: шансы несистемной оппозиции сомнительны

Фонд развития гражданского общества провел 17 апреля круглый стол, посвященный единому дню голосования. Эксперты обсуждали возможный исход выборов.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что у несистемной оппозиции почти нет шансов хорошо показать себя в единый день голосования. Он связывает это с тем, что текущая линейка оппозиционных представителей не смогла громко заявить о себе и получить поддержку избирателей.
В то же время Костин отметил ситуацию в Санкт-Петербурге, которая пошла по совершенно другому сценарию. Председатель правления Фонда развития гражданского общества спрогнозировал победу в первом туре врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Несмотря на очень яркую информационную кампанию, направленную против действующего губернатора Санкт-Петербурга, Беглову удалось не только сохранить, но и повысить собственный рейтинг. Если учитывать опыт голосования прошлых лет, то с высокой вероятностью в первом туре выборов победит именно Александр Беглов", — подчеркнул Константин Костин.
Также Фондом развития гражданского общества был подготовлен доклад, в котором сотрудники фонда представили результаты исследования основных тенденций в единый день голосования, который назначен на 8 сентября.
"Успех новых управленцев будет зависеть только от того, насколько они готовы вникать в проблематику населения до самого низкого уровня, а также находить оптимальные пути ее решения. Более того, у новоизбранных управленцев будет поддержка президента и правительства, которая поможет им осуществить задуманное", — говорится в докладе.
Напомним, 8 сентября в единый день голосования будут избираться главы таких регионов: Челябинска, Сахалинска, Оренбурга, Мурманска, Липецка, Курска, Кургана, Вологодска, Волгограда, Астрахани, Ставрополя, Забайкалья, Калмыкии, Башкоростане, Алтае и Санкт-Петербурге.
Также в 13 регионах будут избраны региональные парламенты.
Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые считают, что единый день голосования систематизирует выборный процесс.
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Эксперты: единый день голосования систематизирует выборный процесс
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