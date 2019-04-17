Эксперты о едином дне голосования: шансы несистемной оппозиции сомнительны

Фонд развития гражданского общества провел 17 апреля круглый стол, посвященный единому дню голосования. Эксперты обсуждали возможный исход выборов.



Единый день голосования в России. Где проходят...

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что у несистемной оппозиции почти нет шансов хорошо показать себя в единый день голосования. Он связывает это с тем, что текущая линейка оппозиционных представителей не смогла громко заявить о себе и получить поддержку избирателей.

В то же время Костин отметил ситуацию в Санкт-Петербурге, которая пошла по совершенно другому сценарию. Председатель правления Фонда развития гражданского общества спрогнозировал победу в первом туре врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Несмотря на очень яркую информационную кампанию, направленную против действующего губернатора Санкт-Петербурга, Беглову удалось не только сохранить, но и повысить собственный рейтинг. Если учитывать опыт голосования прошлых лет, то с высокой вероятностью в первом туре выборов победит именно Александр Беглов", — подчеркнул Константин Костин.

Также Фондом развития гражданского общества был подготовлен доклад, в котором сотрудники фонда представили результаты исследования основных тенденций в единый день голосования, который назначен на 8 сентября.

"Успех новых управленцев будет зависеть только от того, насколько они готовы вникать в проблематику населения до самого низкого уровня, а также находить оптимальные пути ее решения. Более того, у новоизбранных управленцев будет поддержка президента и правительства, которая поможет им осуществить задуманное", — говорится в докладе.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования будут избираться главы таких регионов: Челябинска, Сахалинска, Оренбурга, Мурманска, Липецка, Курска, Кургана, Вологодска, Волгограда, Астрахани, Ставрополя, Забайкалья, Калмыкии, Башкоростане, Алтае и Санкт-Петербурге.

Также в 13 регионах будут избраны региональные парламенты.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые считают, что единый день голосования систематизирует выборный процесс.

Читайте также:

Эксперты: единый день голосования систематизирует выборный процесс