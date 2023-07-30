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Таинственный источник вот уже 35 лет посылает на Землю 20-минутные сигналы

2:28
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На протяжении последних тридцати лет ученые задавались вопросом о происхождении таинственных радиосигналов, которые нашли свое направление на Землю и длительностью около двадцати минут. Исходно они предполагали, что это могут быть сигналы от умирающих звезд, но теория о посещениях пришельцев все еще оставалась на столе.

Таинственный источник вот уже 35 лет посылает на Землю 20-минутные сигналы
Фото: Pravda.ru

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, привлекло внимание австралийских ученых, которые обнаружили постоянную последовательность радиосигналов, поступающих на Землю уже не менее 35 лет. Эти сигналы не имеют однозначного объяснения, и исследователи исключили все возможные причины, опираясь на форму волн, которые они наблюдали с 1988 года. Сигналы были обнаружены после более тщательного анализа радиоархива.

Ученые заметили, что эти непрерывные волны отличаются по силе и яркости и, визуально, напоминают волны, излучаемые пульсарами, которые имеют миллисекундные или секундные длительности. Однако, сравнивая их с данными о земных источниках, они пришли к выводу, что эти 21-минутные волны имеют уникальную форму, которую нельзя объяснить известными процессами.

Одной из предполагаемых теорий были пульсары — нейтронные звезды, которые излучают радиосигналы при вращении. Однако исследователи предполагают, что источник сигналов, который они назвали GPMJ1839-10, должен вращаться с невероятной скоростью, чтобы создать столь яркие волны, которые можно было бы зафиксировать на Земле. Возможными кандидатами могут быть белые карлики (звезды в последний этап своей жизни) или магнетары, звезды с чрезвычайно интенсивным магнитным полем. Однако, как отмечают ученые, ни те, ни другие не объясняют волны, которые мы наблюдаем уже 35 лет.

Существует даже гипотеза, что эти сигналы могут быть происхождения других форм жизни. Профессор физики Виктория Каспиова из Университета Макгилла в Монреале, Канада, подчеркнула, что ученые все еще стремятся найти источник этих загадочных сигналов и дополнительные исследования могут раскрыть новые астрономические тайны. Время и дополнительные наблюдения, возможно, окажутся ключом к разгадке этой головоломки.

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Cosmic Enigma Unveiled: Decades of Mysterious Space Radio Signals
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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