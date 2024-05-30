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Генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь: молодые кадры — ключ к цифровизации страховой отрасли

Эксперт заявил о необходимости привлечения молодых кадров в сферу страхования

2:11
Страхование

Вице-президент СберБанка и генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь сообщил на XIX Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков, что для цифровизации страховой отрасли необходимо привлекать молодые кадры.

Эксперт заявил о необходимости привлечения молодых кадров в сферу страхования
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, участие молодёжи позволит не только повысить уровень цифровизации процессов в компаниях благодаря их опыту в использовании цифровых продуктов, но и изменить имидж и отношение к страхованию в целом. Популяризация страхования жизни и здоровья среди молодых людей приведет к значительным и интересным изменениям в будущем.

Игорь Кобзарь также отметил, что страхование жизни уже претерпевает положительные изменения. В 2023 году в страховой индустрии произошло историческое событие — был принят закон о долевом страховании жизни, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

"Я верю, что следующее десятилетие, а может быть, и десятилетия пройдут под эгидой долевого страхования жизни. Это более продвинутый, с точки зрения потребительского качества, продукт", — заявил эксперт.

Появление такого продукта станет важным драйвером для роста всей страховой индустрии и страхования жизни в частности.

Кобзарь добавил, что компания активно взаимодействует с регулятором по вопросам долевого страхования жизни.

"До конца года нужно принять ряд важных нормативных актов, которые будут определять образ этого продукта. Также крайне важно положение ЦБ РФ 781-П, чтобы регулирование в страховании получилось очень качественным и помогло сделать хороший прорыв в этом направлении", — сказал он.

В заключение генеральный директор "СберСтрахования жизни" подчеркнул, что в страховании жизни помимо долгосрочных инвестиционных продуктов есть и краткосрочные, которые сегодня актуальны для потребителей и имеют хороший потенциал в будущем, как сообщает портал bosfera.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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