Генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь: молодые кадры — ключ к цифровизации страховой отрасли

Вице-президент СберБанка и генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь сообщил на XIX Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков, что для цифровизации страховой отрасли необходимо привлекать молодые кадры.
По его словам, участие молодёжи позволит не только повысить уровень цифровизации процессов в компаниях благодаря их опыту в использовании цифровых продуктов, но и изменить имидж и отношение к страхованию в целом. Популяризация страхования жизни и здоровья среди молодых людей приведет к значительным и интересным изменениям в будущем.
Игорь Кобзарь также отметил, что страхование жизни уже претерпевает положительные изменения. В 2023 году в страховой индустрии произошло историческое событие — был принят закон о долевом страховании жизни, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
"Я верю, что следующее десятилетие, а может быть, и десятилетия пройдут под эгидой долевого страхования жизни. Это более продвинутый, с точки зрения потребительского качества, продукт", — заявил эксперт.
Появление такого продукта станет важным драйвером для роста всей страховой индустрии и страхования жизни в частности.
Кобзарь добавил, что компания активно взаимодействует с регулятором по вопросам долевого страхования жизни.
"До конца года нужно принять ряд важных нормативных актов, которые будут определять образ этого продукта. Также крайне важно положение ЦБ РФ 781-П, чтобы регулирование в страховании получилось очень качественным и помогло сделать хороший прорыв в этом направлении", — сказал он.
В заключение генеральный директор "СберСтрахования жизни" подчеркнул, что в страховании жизни помимо долгосрочных инвестиционных продуктов есть и краткосрочные, которые сегодня актуальны для потребителей и имеют хороший потенциал в будущем, как сообщает портал bosfera.ru.
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