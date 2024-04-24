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"Понятно, что это резко": после Орска страховщики призвали изменить закон о страховании жилья в регионах

ВСС: в регионах нужен перезапуск закона о страховании жилья

1:32
Страхование

В российских регионах необходим перезапуск закона о страховании жилья, считает Всероссийский союз страховщиков.

ВСС: в регионах нужен перезапуск закона о страховании жилья
Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

Президент союза Евгений Уфимцев отметил, что союз консультировался по этому вопросу с группами депутатов разных комитетов.

"Понятно, что это резко, может быть, сразу не перевернуть ситуацию на рынке, но, во всяком случае, заставить субъекты — я сейчас привожу пример коллег по АПК, когда внедрение программы направлено чуть на другое, но всё равно похоже в части организации работы по страхованию ЧС по агрострахованию", — сказал он на конференции.

По словам Уфимцева, в 2023 году, благодаря местным администрациям, страховщикам и Национальному союзу агростраховщиков (НСА) удалось сообща изменить ситуацию на рынке агрострахования и обеспечить ему серьезную защиту.

Глава ВСС отметил, что ситуации, связанные с паводками, тоже требуют решения. При этом простого изменения законодательства недостаточно - должен быть осуществлён ещё и ряд мероприятий.

"И мы поэтому проводим консультации, в том числе с Минфином, которые позволили все-таки правильно расставить приоритеты и стимулы для тех людей, которые осуществляют страхование", — заявил Уфимцев.

Ранее член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв заявил, что обязательное страхование жилья не покроет ущерб в случае ЧС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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