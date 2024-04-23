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Эксперты СК "СберСтрахование": 16 ВИЭ электростанций застрахованы на 86,4 млрд рублей в 2023 году

Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ

1:31
Страхование

Эксперты компании СК "СберСтрахование" представили данные, отмечая, что в 2023 году была предоставлена страховая защита для 16 электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Из них 9 являются солнечными, а 7 — ветряными. Общая страховая сумма этих объектов составила 86,4 миллиарда рублей.

Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under CC BY-SA 4.0

Солнечные электростанции расположены в различных регионах, включая Краснодарский и Забайкальский края, республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Чечня и Астраханскую область. Ветряные электростанции находятся в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

Страховые контракты охватывают различные риски, включая повреждения от пожара, удара молнии, а также неблагоприятных погодных явлений и незаконных действий третьих лиц. Некоторые контракты также включают защиту от поломок оборудования и простоев в работе.

Общая установленная мощность застрахованных ВИЭ станций составляет 856 мегаватт, по информации от СК "СберСтрахование".

Кроме уже действующих электростанций, в портфеле компании также имеются объекты, находящиеся в стадии строительства. Страховые договоры на них включают защиту во время строительно-монтажных работ и ответственности перед третьими лицами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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