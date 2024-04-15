Прокуратура Югры оказала содействие инвалиду в получении компенсации на приобретение полиса ОСАГО

Югорская прокуратура решила спор о компенсации ОСАГО для инвалида

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Югорская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с обращением жителя Югорска относительно соблюдения законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, мужчина из Югорска обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с запросом о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО для транспортного средства, приспособленного к его потребностям.

Однако заявление о компенсации было отклонено учреждением, поскольку инвалидом является не страхователь, а его супруга.

Прокуратурой было отмечено, что такое решение противоречит требованиям Федерального закона № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Для восстановления нарушенных прав инвалида межрайонный прокурор направил представление руководителю Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о необходимости устранения нарушений законодательства. Представление было рассмотрено и удовлетворено.

В результате вмешательства надзорного органа права инвалида были восстановлены, и ему была выплачена необходимая компенсация.