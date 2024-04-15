Прокуратура Югры оказала содействие инвалиду в получении компенсации на приобретение полиса ОСАГО

Югорская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с обращением жителя Югорска относительно соблюдения законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, мужчина из Югорска обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с запросом о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО для транспортного средства, приспособленного к его потребностям.
Однако заявление о компенсации было отклонено учреждением, поскольку инвалидом является не страхователь, а его супруга.
Прокуратурой было отмечено, что такое решение противоречит требованиям Федерального закона № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Для восстановления нарушенных прав инвалида межрайонный прокурор направил представление руководителю Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о необходимости устранения нарушений законодательства. Представление было рассмотрено и удовлетворено.
В результате вмешательства надзорного органа права инвалида были восстановлены, и ему была выплачена необходимая компенсация.
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