"Разлетаются на осколки". В 2023 году петербуржцы обращались в страховые компании из-за китайских авто вдвое чаще, чем в 2022

Число обращений в страховые компании из-за китайских авто в Санкт-Петербурге выросло в два раза

2:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Санкт-Петербурге число обращений в страховые компании в связи с ремонтом китайских автомобилей в 2023 году выросло в два раза. Эксперты считают, что это связано с увеличением числа машин из КНР в Северной столице.

Фото: wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхования" Сергей Демидов сообщил, что число обращений петербуржцев по ремонту машин китайских брендов в прошлом году достигло 1,2 тыс. против 600 в 2022 году.

Вице-президент Игорь Иванов страховой компании "РЕСО-Гарантия" подтвердил эту тенденцию, отметив, что в сегменте автомобилей китайских марок наблюдается рост выплат на 58% по сравнению с 2022 годом.

"Однако нужно учитывать, что основной объем продаж "китайцев" пришелся на 2023 год, поэтому динамика относительно 2022 года мало отражает тенденцию, — обратил внимание Иванов. — Корректно будет оценивать рост выплат как в "штуках", так и в деньгах уже по результатам 2024 года".

Очереди в сервисные центры Санкт-Петербурга расписаны на недели вперед, а средняя стоимость ремонта китайских авто выросла на 10-25%. Владельцы автосервисов жалуются на дороговизну и нехватку запчастей "для китайцев" на складах и чрезмерную загруженность мастерских. Срок ожидания некоторых деталей может достигать двух месяцев.

Дело усугубляется и низким качеством запчастей для китайских автомобилей, подчеркнул генеральный директор управляющей компании сети автосервисов "Китаяна" Михаил Мартынов.

"Качество бамперов часто оставляет желать лучшего. Любое касание — и они разлетаются на осколки", — рассказал он РБК Петербург.

Тезисы о низком качестве китайских машин поставила под сомнение генеральный директор автоцентра "Истком" (официальный дистрибьютор Changan KYC) Нонна Шалина. Он предположила, что дефекты связаны с "индивидуальной манерой вождения" и посоветовала автовладельцам, недовольным хрупкостью кузовных частей и вмятинами на металле, "не опираться на автомобиль".

Шалина отметила, что китайские производители используют определенные нормативы для изготовления деталей, и в машинах все "по требованию".

"Китайцы достаточно жестко придерживаются стандартов, поэтому рассуждать о том мягкий металл или нет — странно. Если сравнивать с "Москвичом" 1964 года, то, наверное, мягкий", — сказала она.

По словам гендиректора, поставки автозапчастей для "китайцев" выполняются в большинстве случаев вовремя — в течение 45 дней с момента заказа, как установлено законодательством.

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