Вкладчики Киви банка за 2 дня получили почти 900 млн рублей страховых выплат

АСВ за два дня выплатило вкладчикам Qiwi банка 880 млн рублей страхового возмещения

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля 2024 года выплатило вкладчикам Qiwi банка 880,3 млн руб. страхового возмещения.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По данным компании, это составляет пятую часть от всего объема страховой ответственности агентства перед клиентами банка (4,3 млрд руб.). Из 20,2 тысяч вкладчиков выплаты получили около 1500.

К застрахованным обязательствам банка относятся остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах физлиц, ИП и ряда юридических лиц (социальные НКО, малые предприятия) в пределах 1,4 млн рублей. АСВ осуществляет выплаты через Уралсиб. Заявление на выплату возмещения можно также заполнить в офисах Киви банка.

В агентстве пояснили, что не принимают заявления на возврат незастрахованных средств, то есть от владельцев Qiwi-кошельков и юрлиц, не входящих в вышеуказанные категории. Не подлежат страхованию и деньги для отправки и получения переводов без открытия счета по системе Contact. Чтобы вернуть средства, таким клиентам банка нужно подать в АСВ требование кредитора.

Центробанк России 21 февраля 2024 года отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций. В ЦБ сообщили, что причиной стало систематическое нарушение организацией законов РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, через Киви банк осуществлялись переводы на криптообменники и другие расчеты между гражданами и теневым бизнесом.