Вкладчики Киви банка за 2 дня получили почти 900 млн рублей страховых выплат

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля 2024 года выплатило вкладчикам Qiwi банка 880,3 млн руб. страхового возмещения.
По данным компании, это составляет пятую часть от всего объема страховой ответственности агентства перед клиентами банка (4,3 млрд руб.). Из 20,2 тысяч вкладчиков выплаты получили около 1500.
К застрахованным обязательствам банка относятся остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах физлиц, ИП и ряда юридических лиц (социальные НКО, малые предприятия) в пределах 1,4 млн рублей. АСВ осуществляет выплаты через Уралсиб. Заявление на выплату возмещения можно также заполнить в офисах Киви банка.
В агентстве пояснили, что не принимают заявления на возврат незастрахованных средств, то есть от владельцев Qiwi-кошельков и юрлиц, не входящих в вышеуказанные категории. Не подлежат страхованию и деньги для отправки и получения переводов без открытия счета по системе Contact. Чтобы вернуть средства, таким клиентам банка нужно подать в АСВ требование кредитора.
Центробанк России 21 февраля 2024 года отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций. В ЦБ сообщили, что причиной стало систематическое нарушение организацией законов РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, через Киви банк осуществлялись переводы на криптообменники и другие расчеты между гражданами и теневым бизнесом.
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