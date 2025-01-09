Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живущий в США Алексей Воробьёв потерял дом из-за лесных пожаров
AZAL приостановила рейсы Баку — Казань из-за угроз безопасности
Правильная техника обгона большегрузов
Как правильно посадить чеснок в горшке и не ошибиться
В питьевой воде опознали новое химическое вещество
Это важно знать о растениях на подоконнике: полезные советы
Огурцы, которые плодоносит всё лето: выбираем лучшие сорта
Уникальные способы сохранить садовую технику в идеальном состоянии
Секреты выбора стиральной машины, которая прослужит долго

Хронопитание: секреты здоровья, скрытые в режиме приёмов пищи

2:12
Здоровье

Недавние исследования в области хронопитания (взаимосвязи времени приёма пищи и здоровья) подтверждают, что время приёма пищи может существенно влиять на метаболизм и общее состояние здоровья. Специальный выпуск Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics раскрывает научные основы эффективности режимов голодания и их влияние на обмен веществ.

Что такое хронопитание

Хронопитание исследует, как время приёма пищи связано с циркадными ритмами организма. Циркадные ритмы - это биологические часы, которые управляют такими процессами, как сон, аппетит и обмен веществ. Научные работы показывают, что синхронизация питания с естественными биологическими циклами может значительно улучшить здоровье.

Важность времени приёма пищи

Учёные выяснили, что не только количество и качество пищи, но и время её потребления имеют ключевое значение. Правильный режим питания способствует лучшему усвоению питательных веществ и может помочь в контроле веса. Например, приёмы пищи в определённые часы помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови, а также улучшить обмен веществ.

Какие привычки могут быть опасными

Исследования показали, что неправильный режим питания может быть связан с риском развития различных заболеваний, таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые расстройства. Пропуск завтрака и поздние ночные перекусы — это одни из самых распространённых ошибок. Эти действия не синхронизируются с циркадными ритмами организма, что может повлиять на нормальное функционирование всех систем.

Рекомендации экспертов:

  • Не пропускайте завтрак. Завтрак помогает активировать обмен веществ и начать день с хорошей энергии.
  • Не ешьте по ночам. Поздние приёмы пищи нарушают работу обмена веществ и могут вызвать нарушения сна.
  • Соблюдайте регулярность. Питание в одно и то же время способствует нормализации веса и поддерживает уровень сахара в крови.

Уточнения

Метаболи́зм это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Авто
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто
Авто
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Неидеальная уборка: эти кухонные предметы необходимо мыть регулярно
Усталость не победит: секреты бодрости для водителей
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса
Раскрыт ключевой механизм рака кожи
Дуранта: секреты ухода за экзотическим кустарником
В России может появиться пиво от Xiaomi
Почему важно прокачивать икроножные мышцы?
Что такое гипертонический криз и как помочь при его возникновении
Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет
Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.