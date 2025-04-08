Двигатель без выбросов: Liebherr показал, на что способна их новая разработка

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Немецкий промышленный гигант Liebherr готовится удивить публику на выставке Bauma в Мюнхене, представив концепт двигателя внутреннего сгорания, работающего на аммиаке. Этот проект - результат многолетних исследований и попытка найти экологичную альтернативу дизелю в тяжёлой строительной и горнодобывающей технике.

Фото: commons.wikimedia.org by btr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Liebherr

Почему аммиак

Аммиак (NH₃) - соединение водорода и азота — уже давно рассматривается как потенциальный носитель энергии, особенно в водородной экономике. Он проще в хранении и транспортировке, чем сам водород, и при сгорании может не выделять CO₂, если используется грамотно.

Liebherr делает ставку на двухтопливный формат, при котором аммиак может сочетаться с дизелем или водородом. Это нужно для преодоления одного из главных технических барьеров — высокой температуры воспламенения аммиака (около 650°C, против 200-400°C у бензина и дизеля). Для поддержания работы мотора приходится вводить дополнительные компоненты, особенно на этапе запуска.

Какие плюсы и ограничения

Преимущества:

Низкий углеродный след - при правильной работе возможно отсутствие выбросов CO₂.

- при правильной работе возможно отсутствие выбросов CO₂. Подходит для тяжёлых условий - горнодобыча, строительная техника.

- горнодобыча, строительная техника. Универсальность - возможность работы на двух видах топлива.

Минусы:

Токсичность аммиака - требует строго контролируемых условий.

- требует строго контролируемых условий. Сложность производства - сейчас аммиак — энергоёмкий продукт.

- сейчас аммиак — энергоёмкий продукт. Малореалистично в массовом применении - по крайней мере, в ближайшие годы.

Повседневная эксплуатация — возможно ли

Пока двигатель на аммиаке от Liebherr - это решение для узкого сегмента тяжёлой промышленности. Для легковых авто такая технология остаётся малопригодной: высокая температура воспламенения, сложность в хранении и токсичность пока делают её не самой дружественной для массового потребителя.

Но если технологии упростят производство аммиака на основе зелёной энергии, — идея может стать более жизнеспособной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

