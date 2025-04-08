Turkish Airlines и AJet разрешили возвращать билеты без штрафов — но не всем и не всегда

Авиакомпания Turkish Airlines ввела правило, которое может сильно облегчить жизнь тем, кто покупает билеты заранее, но потом меняет планы. Теперь пассажиры могут вернуть билет без штрафов в течение 24 часов после покупки — главное, чтобы до вылета оставалось не менее недели.
Об этом сообщило издание Turizm Ajansi, а позже информацию подтвердило и РИА Новости.
"Да, теперь вы можете получить обратно полную стоимость билета, если возвращаете его в течение 24 часов после приобретения при условии, что до вылета остается как минимум 168 часов", — сообщили в Turkish Airlines.
До недавнего времени такая возможность была только у тех, кто покупал билеты по более дорогому тарифу PrimeFly — и то лишь в ситуации более чем 12 часов до вылета.
Лоукостер AJet пошёл даже дальше. Он тоже разрешил возвращать билеты в течение суток после покупки, но в его случае достаточно, чтобы до рейса оставалось минимум трое суток. Если же времени меньше — действуют другие временные рамки: при вылете через 24-72 часа билет можно вернуть только в течение часа после покупки, а если до рейса менее суток — в течение 30 минут.
Но есть нюанс: если билет куплен не напрямую, а через агрегаторы, например, популярные онлайн-сервисы бронирования, на него тоже распространяется новое правило. Однако в этом случае пассажиру могут не вернуть сервисный сбор агрегатора или оплату дополнительных услуг — например, выбор места или покупку дополнительного багажа.
Что важно для россиян: билеты на рейсы Turkish Airlines всё ещё можно купить на официальном сайте или через мобильное приложение — правда, оплатить их можно только картами UnionPay некоторых российских банков или иностранными картами. При попытке купить билет на сайте AJet пользователь будет перенаправлен на сторонний сервис-агрегатор, где могут действовать другие условия.
Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.
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