Turkish Airlines и AJet разрешили возвращать билеты без штрафов — но не всем и не всегда

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Turkish Airlines ввела правило, которое может сильно облегчить жизнь тем, кто покупает билеты заранее, но потом меняет планы. Теперь пассажиры могут вернуть билет без штрафов в течение 24 часов после покупки — главное, чтобы до вылета оставалось не менее недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Aero Icarus from Zürich, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Airbus A319-132 турецких авиалиний

Об этом сообщило издание Turizm Ajansi, а позже информацию подтвердило и РИА Новости.

"Да, теперь вы можете получить обратно полную стоимость билета, если возвращаете его в течение 24 часов после приобретения при условии, что до вылета остается как минимум 168 часов", — сообщили в Turkish Airlines.

До недавнего времени такая возможность была только у тех, кто покупал билеты по более дорогому тарифу PrimeFly — и то лишь в ситуации более чем 12 часов до вылета.

Лоукостер AJet пошёл даже дальше. Он тоже разрешил возвращать билеты в течение суток после покупки, но в его случае достаточно, чтобы до рейса оставалось минимум трое суток. Если же времени меньше — действуют другие временные рамки: при вылете через 24-72 часа билет можно вернуть только в течение часа после покупки, а если до рейса менее суток — в течение 30 минут.

Но есть нюанс: если билет куплен не напрямую, а через агрегаторы, например, популярные онлайн-сервисы бронирования, на него тоже распространяется новое правило. Однако в этом случае пассажиру могут не вернуть сервисный сбор агрегатора или оплату дополнительных услуг — например, выбор места или покупку дополнительного багажа.

Что важно для россиян: билеты на рейсы Turkish Airlines всё ещё можно купить на официальном сайте или через мобильное приложение — правда, оплатить их можно только картами UnionPay некоторых российских банков или иностранными картами. При попытке купить билет на сайте AJet пользователь будет перенаправлен на сторонний сервис-агрегатор, где могут действовать другие условия.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.

