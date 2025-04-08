Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы, которым плевать на ливни: украсят даже самую влажную почву
Уехавшая Пугачёва преподала урок: Захарова объяснила, чему учит её страшный пример
Китайская аэробика для плоского живота: тренд, который удивил весь мир
Не верите? Простой трюк с таблеткой для посудомойки изменит ваш пол навсегда
Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль
Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины
Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса
Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство
ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР

Ваши столовые приборы не видели блеска? Это спасет их за 15 минут

2:26
Недвижимость

С приближением Пасхи многие начинают подготовку, а для того чтобы праздничный стол выглядел идеально, не забывайте о чистоте столовых приборов. Не всегда дорогостоящие средства могут справиться с загрязнениями, но есть простой и эффективный способ вернуть им блеск всего за 15 минут. Поделимся секретом, который поможет сделать ваши приборы как новыми — и это не потребует больших затрат.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авокадо

Как обновить столовые приборы за 15 минут

Посуду, особенно столовые приборы, часто оставляем без должного внимания, хотя именно они могут дать не менее важный акцент на столе, чем красивые тарелки и бокалы. Многие замечают, что со временем столовые приборы из серебра и нержавеющей стали теряют свой блеск. Появляются пятна, они тускнеют и даже чернеют. К счастью, можно быстро избавиться от этих проблем, воспользовавшись старым проверенным методом.

Для этого вам нужно всего лишь налить в большую кастрюлю литр воды, добавить 9 столовых ложек уксуса и довести до кипения. Когда вода закипит, опустите в кастрюлю столовые приборы и оставьте их на 15 минут. Через это время извлеките их, осторожно промойте под холодной водой и высушите на мягкой ткани или бумажном полотенце.

Почему этот метод работает

Уксус обладает мощными очищающими свойствами. Он растворяет налет и пятна, которые скапливаются на столовых приборах. К тому же кислота уксуса помогает в процессе очистки и возвращает блеск, как если бы приборы только что были куплены. Весь процесс не требует больших усилий, но результат вас приятно удивит.

Полировка и финальный штрих

Когда приборы высохнут, не забудьте о важном этапе — полировке. Для этого лучше всего использовать мягкую салфетку из микрофибры. Благодаря такому уходу, они не только засияют, но и будут выглядеть как новые, при этом сохранят свою чистоту и блеск. Этот метод подходит для большинства типов столовых приборов, будь то серебро или нержавеющая сталь.

Не забывайте, что этот способ был известен ещё нашим мамам и бабушкам. Это идеальный способ позаботиться о посуде перед Пасхой, при этом не потратив много времени и средств.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии
Авто
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Киев готовит кровавые провокации: становится ли мирный процесс фарсом? Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не верите? Простой трюк с таблеткой для посудомойки изменит ваш пол навсегда
Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль
Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины
Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса
Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство
ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР
Юрий Лоза об успехе хоккеиста Овечкина: за американцев никогда не болел и не буду
Почему американский виски остался вне нового списка товаров с пошлинами: неожиданный шаг Евросоюза
Бесконечно любим!: Акиньшина выдала бурную реакцию на новый пост Пугачёвой о Козловском
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.