Не круто, а глупо: рэпера MACAN требуют лишить водительских прав за опасное вождение

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рэпер MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов) разместил в соцсетях видео, приуроченное к анонсу нового трека, однако внимание аудитории привлекли не фрагменты композиции, а опасные нарушения ПДД.

На кадрах исполнитель демонстрирует агрессивный стиль вождения в Москве: игнорирует ограничения скорости, отказывается от использования ремня безопасности, маневрирует с риском для других участников движения.

Пользователи раскритиковали рэпера за безответственность.

"Ты ставишь под угрозу не только свою жизнь", "Пристегнись — это базовое правило", "Такое поведение на дороге — не круто, а глупо", — пишут подписчики.

Напоминания о безопасности оказались неслучайны: по данным СМИ, за Маканом числятся десятки неоплаченных штрафов общей суммой свыше сотни тысяч рублей. Среди нарушений — систематическое превышение скорости, парковка в запрещённых зонах, игнорирование дорожных знаков.

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