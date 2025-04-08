Бесконечно любим!: Акиньшина выдала бурную реакцию на новый пост Пугачёвой о Козловском

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Оксана Акиньшина эмоционально отреагировала на пост певицы Аллы Пугачёвой, посетившей спектакль режиссёра и актёра Данилы Козловского на Кипре.

Особое место в досуге уехавшей народной артистки СССР занимают культурные мероприятия. Этим летом внимание публики привлек её интерес к творчеству Данилы Козловского: после посещения его юрмальского выступления Пугачёва назвала актёра "подарившим праздник души".

На днях Пугачёва вновь побывала на его премьере — спектакле "Check up" в постановке Саввы Савельева. В блоге певицы появился снимок с Козловским и супругом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом), сопровождённый поздравлениями: "Опять успех!".

"Мы вас бесконечно любим!", — последовал эмоциональный отклик от возлюбленной актёра, Оксаны Акиньшиной,

Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие иронизировали над частым присутствием Галкина на выступлениях Козловского: "Макс переживает, что Данила уведёт Аллу?". Другие критиковали Акиньшину за "излишнюю восторженность", а саму Пугачёву — за "интерес к молодым талантам".

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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