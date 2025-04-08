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ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР

2:19
Еда

Советская столовая — это не только супы и котлеты, но и закуски, которые могли удивить, порадовать… или оставить лёгкий шок.

Винигрет
Фото: commons.wikimedia.org by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Винигрет

Они стояли на раздаче, ждали на тарелках в буфетах и сопровождали каждый обед — простые, странные, но с характером. Итак, вот ТОП-5 таких.

1. Винегрет с квашеной капустой

Вроде привычно, но… капусты — больше, чем всего остального. Иногда туда ещё бросали фасоль или селёдку (!).

Получался взрыв кислоты и крахмала, идеально под 50 грамм (ну или под компот). Цвет — ядерный фиолетовый, одежду не отстирывал никто.

2. Сельдь с луком и растительным маслом

Почти всегда под картофель, чаще варёный, без соли. Лук — грубо нарезан, без жалости, часто залит маслом по самое не хочу. Иногда на тёмной тарелке, чтобы не было видно… что там было до этого.

А если селёдка была с костями, значит — праздник. Эстетика — ноль. А вкус? Зависело от дня недели и поставок.

3. Морковь по-корейски (в советском стиле)

Корейцы бы не узнали. Это была морковь, тёртая на крупной тёрке, с уксусом и маслом. Иногда острая, иногда — просто мокрая.

Стояла в поддоне, который уже начал жить собственной жизнью. Но народ ел. Особенно в тех столовках, где было чуть "моднее".

4. Язык заливной с горошком

О да, язык — звучит богато. Но в реальности: тонкий ломтик языка в морской капле желе, с одиноким горошком рядом.

Но подавался торжественно, особенно в праздничных обедах.

5. Салат из морской капусты

Вот это был удар по вкусовым рецепторам. Кисло, скользко, и часто — с запахом йода и безысходности.

Иногда мешали с яйцом или луком, иногда — просто ложка капусты и на этом всё. Но в нём был йод, минералы и непонимание детей.

Закуски в столовых СССР — это был задор на старте обеда: кисленькое, солёненькое, острое, жёсткое — всё, чтобы организм понял, что сейчас будет серьёзная еда.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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