ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР

Советская столовая — это не только супы и котлеты, но и закуски, которые могли удивить, порадовать… или оставить лёгкий шок.
Они стояли на раздаче, ждали на тарелках в буфетах и сопровождали каждый обед — простые, странные, но с характером. Итак, вот ТОП-5 таких.
1. Винегрет с квашеной капустой
Вроде привычно, но… капусты — больше, чем всего остального. Иногда туда ещё бросали фасоль или селёдку (!).
Получался взрыв кислоты и крахмала, идеально под 50 грамм (ну или под компот). Цвет — ядерный фиолетовый, одежду не отстирывал никто.
2. Сельдь с луком и растительным маслом
Почти всегда под картофель, чаще варёный, без соли. Лук — грубо нарезан, без жалости, часто залит маслом по самое не хочу. Иногда на тёмной тарелке, чтобы не было видно… что там было до этого.
А если селёдка была с костями, значит — праздник. Эстетика — ноль. А вкус? Зависело от дня недели и поставок.
3. Морковь по-корейски (в советском стиле)
Корейцы бы не узнали. Это была морковь, тёртая на крупной тёрке, с уксусом и маслом. Иногда острая, иногда — просто мокрая.
Стояла в поддоне, который уже начал жить собственной жизнью. Но народ ел. Особенно в тех столовках, где было чуть "моднее".
4. Язык заливной с горошком
О да, язык — звучит богато. Но в реальности: тонкий ломтик языка в морской капле желе, с одиноким горошком рядом.
Но подавался торжественно, особенно в праздничных обедах.
5. Салат из морской капусты
Вот это был удар по вкусовым рецепторам. Кисло, скользко, и часто — с запахом йода и безысходности.
Иногда мешали с яйцом или луком, иногда — просто ложка капусты и на этом всё. Но в нём был йод, минералы и непонимание детей.
Закуски в столовых СССР — это был задор на старте обеда: кисленькое, солёненькое, острое, жёсткое — всё, чтобы организм понял, что сейчас будет серьёзная еда.
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