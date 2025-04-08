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Юрий Лоза об успехе хоккеиста Овечкина: за американцев никогда не болел и не буду

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему его не радует мировой успех хоккеиста Александра Овечкина.

НХЛ
Фото: wikimedia.org by Arnold C, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
НХЛ

Юрий Лоза рассказал, что его одолевают журналисты с просьбой прокомментировать рекорд Александра Овечкина, который стал лидером НХЛ по числу забитых им шайб.

Автор и исполнитель хита "Плот" не отрицает достижение Овечкина, но не разделяет всеобщего восторга по этому поводу.

"Это абсолютно штатовский рекорд, установленный на глазах штатовских болельщиков", — объяснил Юрий Эдуардович в своём микроблоге.

Он отметил, что россияне не следили за всем противостоянием, а видели лишь последний решающий бросок.

"Можете обвинять меня в избыточном патриотизме, но так уж я воспитан — за американцев никогда не болел. И не буду", — выразил свою позицию артист.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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