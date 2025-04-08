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Богатая, красивая, влюблённая!: Малахов закружил Степаненко в танце на 72-летие

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Малахов поздравил Елену Степаненко с 72-летием, опубликовав кадры с совместным танцем.

Андрей Малахов и Елена Степаненко
Фото: instagram.com by личный аккаунт Андрея Малахова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Малахов и Елена Степаненко

Телеведущий разместил в своём блоге видеозапись, где юмористка в праздничном наряде кружится в его компании под музыку.

"Богатая, красивая, влюблённая!" — подписал ролик шоумен, вызвав волну тёплых комментариев от подписчиков.

Степаненко, чье юрлицо для организации концертов было недавно закрыто, в последние годы редко появляется на публике. Её шоу на канале "Россия" завершилось в 2020-м, а с 2021-го артистка практически прекратила выступления.

Личная жизнь звезды также привлекает внимание: после 33 лет брака с Евгением Петросяном они развелись в 2018 году. Вскоре юморист женился на своей ассистентке Татьяне Брухуновой, младше его на 44 года, став отцом двоих детей.

Сама Степаненко ранее состояла в браке с пианистом Александром Васильевым — их творческий дуэт, основанный на пародиях, распался до встречи с Петросяном.

Ранее стало известно, сколько стоила транспортировка тела Паши Техника в Россию.

Уточнения

Еле́на Григо́рьевна Степане́нко (род. 8 апреля 1953, Сталинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица и поэтесса, заслуженная артистка России (1995).

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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