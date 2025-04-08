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Как мировые потрясения формируют российскую экономику? Экономисты делятся мнением

2:04
Экономика

Экономист Михаил Хазин заявил, что российская экономика испытывает спад из-за либеральной финансовой политики.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Однако экономист Василий Колташов в интервью MoneyTimes. Ru опроверг это утверждение, указав, что проблемы связаны с отраслевыми кризисами, такими как трудности на рынке недвижимости, строительства и в кредитовании.

Колташов отметил, что кризис в кредитовании не равен банковскому кризису, а вызван накопленными задолженностями, добавив, что на 2023 год зарегистрировано 21 миллион проблемных должников.

Тем не менее, российская промышленность и сельское хозяйство продолжают развиваться. В 2024 году рост ВВП составил более 4%, а обрабатывающая промышленность увеличилась на 8,6%. Он подчеркнул, что рост в этих секторах является важным сигналом о том, что экономика не стоит на месте. Также Колташов отметил влияние мировых экономических потрясений, включая крах рынков в США и других странах, на Россию. Он считает, что проблемы с санкциями, введенными в 2022 году, предвосхитили кризисные явления на международной арене.

По его словам, ключевым фактором стимулирования экономики является военная экономика, которая способствует потреблению и развитию военного производства, оказывая значительное влияние на экономический рост. Что касается рынка недвижимости, Колташов уверен, что он не переживает "краха", а лишь временно остановил рост цен, что воспринимается как бедствие для компаний, привыкших к постоянному увеличению цен.

Он также отметил, что Банк России работает над стабилизацией экономики, стремясь уменьшить количество денег в обращении и стимулировать сбережения населения, что в будущем должно помочь в улучшении ситуации на рынке недвижимости.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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