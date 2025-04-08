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Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины

1:51
Авто

В прошлом году мировой автопром продал около 73 миллионов новых автомобилей, заработав на этом колоссальные 60 триллионов чешских крон. Однако, несмотря на незначительное снижение объёмов продаж — почти на 50 тысяч автомобилей меньше, чем в 2023 году — выручка автопроизводителей выросла на 2,4%. Причина — рост цен и курсов валют.

Ferrari SF90 Stradale на автозаправке
Фото: flickr.com by Александр Прево, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ferrari SF90 Stradale на автозаправке

Но главным сюрпризом стал лидер по операционной марже — это не массовый бренд, а легендарный производитель спорткаров. Ferrari, поставившая в 2024 году более 13 600 автомобилей, получила чистую прибыль 1,88 миллиарда евро при выручке 6,68 миллиарда евро.

Иначе говоря, с каждого проданного автомобиля Ferrari зарабатывает в среднем 136 671 евро, или 28% операционной маржи. Это рекорд среди всех автопроизводителей, особенно на фоне появления первого в истории бренда SUV-модели Purosangue, чьи заказы расписаны на годы вперёд.

Кто ещё в топе

В таблице эффективности Ferrari уступают такие премиальные бренды, как Porsche и Mercedes-Benz, также демонстрирующие двузначную операционную прибыль. У массовых брендов цифры куда скромнее: Toyota, Hyundai и Volkswagen держатся за счёт объёмов, но их маржа ниже.

Китайцы пока не блистают

Китайские автопроизводители, несмотря на стремительный рост и экспорт, пока не добились высокой прибыльности. Причина — высокая конкуренция на внутреннем рынке, агрессивная ценовая политика и большие инвестиции в технологии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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