Ученые нашли способ: как удалить микропластик из питьевой воды — эффект поразит вас

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микропластик всё чаще попадает в наш организм с пищей и питьевой водой. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, так как мельчайшие частицы пластика могут негативно влиять на здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутылка воды

В 2024 году китайские учёные разработали простой и эффективный метод удаления микро- и нанопластика из воды. Этот метод может стать важным инструментом в борьбе с загрязнением питьевой воды и защите здоровья людей.

Исследователи надеются, что в ближайшем будущем всё больше людей начнут использовать этот метод, чтобы снизить риск воздействия микропластика на организм. Пластик уже сейчас может вызывать изменения в кишечной флоре и способствовать развитию устойчивости к антибиотикам.

Это открытие открывает новые возможности для дальнейших исследований и разработки стратегий, направленных на минимизацию негативного влияния пластика на здоровье человека, пишет sciencealert.com.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



