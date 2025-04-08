Ученые нашли способ: как удалить микропластик из питьевой воды — эффект поразит вас

Микропластик всё чаще попадает в наш организм с пищей и питьевой водой. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, так как мельчайшие частицы пластика могут негативно влиять на здоровье человека.
В 2024 году китайские учёные разработали простой и эффективный метод удаления микро- и нанопластика из воды. Этот метод может стать важным инструментом в борьбе с загрязнением питьевой воды и защите здоровья людей.
Исследователи надеются, что в ближайшем будущем всё больше людей начнут использовать этот метод, чтобы снизить риск воздействия микропластика на организм. Пластик уже сейчас может вызывать изменения в кишечной флоре и способствовать развитию устойчивости к антибиотикам.
Это открытие открывает новые возможности для дальнейших исследований и разработки стратегий, направленных на минимизацию негативного влияния пластика на здоровье человека, пишет sciencealert.com.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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