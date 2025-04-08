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Зеленский разочаровал — что сказал кандидат в президенты Польши

Правда ТВ

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что глубоко разочарован Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Trwam.

Он отметил, что Польша оказывает огромную поддержку Украине — и экономическую, и военную. Но сама при этом страдает. По словам Навроцкого, польские фермеры и перевозчики проигрывают в конкуренции украинцам, а Еврокомиссия только усугубляет ситуацию.

"За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски", — сказал Навроцкий. Он также напомнил о проблеме с эксгумацией жертв Волынской резни.

Политик пообещал защищать интересы польского народа. И заявил: "Во-первых, Польша, во-первых, поляки".

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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