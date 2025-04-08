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Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса

2:14
Здоровье

Недавние исследования показывают, что комбинация омега-3 жирных кислот, витамина D и регулярных физических нагрузок может существенно замедлить старение организма. Этот комплекс поддерживает здоровье сердца и костей, а также способствует сохранению молодости.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Billjones94, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Зачем замедлять старение?

Старение — это естественный процесс, при котором организм теряет гибкость и способность к восстановлению. На это влияют генетические и внешние факторы. Здоровый образ жизни может замедлить этот процесс, тогда как вредные привычки ускоряют его.

Какую роль играют омега-3 и витамин D?

Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, а витамин D защищает клетки и поддерживает их нормальное функционирование. Вместе они способствуют регенерации тканей и общему оздоровлению организма, пишет венгерский Glamour.

Какой эффект от физических упражнений?

Регулярные тренировки, особенно силовые, улучшают обмен веществ, стимулируют умственную деятельность и поддерживают целостность ДНК. Они также улучшают кровообращение, что помогает сохранить молодость и здоровье.

Как все это работает вместе?

Комбинация омега-3, витамина D и физической активности усиливает их положительное воздействие на организм. Это не только продлевает жизнь, но и улучшает ее качество.

Как внедрить это в повседневную жизнь?

Здоровое питание и активный образ жизни — ключ к долголетию и молодости. Вот несколько советов:

  • Омега-3 жирные кислоты: включите в рацион морскую рыбу (лосось, скумбрия), семена льна, чиа и грецкие орехи. Женщинам рекомендуется около 1,1 г в день, мужчинам — 1,6 г.
  • Витамин D: кроме солнечного света, его можно получить из рыбы, грибов и молочных продуктов. Суточная норма — 600 МЕ.
  • Физические упражнения: занимайтесь спортом не менее 30 минут 3 раза в неделю, уделяя внимание силовым тренировкам.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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